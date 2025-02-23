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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne dair hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’da günlerdir süren kar yağışı yerini güneşli havalara bırakacak.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Günlerdir kar yağışı altında olan İstanbul'da, yerini güneşli havalara bırakacak.

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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor - Sayfa 2

Günlerdir kar yağışıyla mücadele eden megakentte, hafta başından itibaren hava açacak. İstanbul ve diğer illerde sıcaklıkların 11 dereceye kadar çıkması beklenirken, perşembe gününden itibaren hava daha da ısınacak.

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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor - Sayfa 3

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR

AKOM da 5 günlük hava tahminini yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor - Sayfa 4

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar sıcaklıkların -2 ila 3 °C'ler aralığında sey- redeceği, yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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