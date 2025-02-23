Meteoroloji tarih verdi: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne dair hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’da günlerdir süren kar yağışı yerini güneşli havalara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Günlerdir kar yağışı altında olan İstanbul'da, yerini güneşli havalara bırakacak.
Günlerdir kar yağışıyla mücadele eden megakentte, hafta başından itibaren hava açacak. İstanbul ve diğer illerde sıcaklıkların 11 dereceye kadar çıkması beklenirken, perşembe gününden itibaren hava daha da ısınacak.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR
AKOM da 5 günlük hava tahminini yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: