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Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre:, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

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