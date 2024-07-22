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  4. Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu

BURSA °C, 37°C
Az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı... Hava sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8