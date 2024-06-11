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  4. Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları bu illerde 40 dereceyi aşacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8