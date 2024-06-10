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  4. Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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