Meteoroloji tek tek sıraladı: Sıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu