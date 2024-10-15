Meteoroloji tek tek sıraladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 15 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu