Meteoroloji tek tek sıraladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı