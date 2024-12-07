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Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak (7 Aralık 2024 hava durumu)

Meteoroloji'nin 7 Aralık 2024 Cumartesi günü için yayınladığı son verilere göre, soğuk ve yağışlı hava etkili olmayı sürdürecek. Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde kuvvetli sağanak, çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak (7 Aralık 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak (7 Aralık 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Yağışların, Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak (7 Aralık 2024 hava durumu) - Sayfa 3

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak (7 Aralık 2024 hava durumu) - Sayfa 4

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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