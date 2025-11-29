  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış var, 8 kent için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış var, 8 kent için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtildi ve 8 kent için 'turuncu' ile 'sarı' kodlu uyarı yayınlandı. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ İÇİN ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

8 KENT İÇİN 'TURUNCU' VE 'SARI' ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından Muğla için 'turuncu', İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve
Manisa için 'sarı' alarm verildi.

