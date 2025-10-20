Meteoroloji uyardı: 6 il için sarı kodlu yağış alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis ve Siirt’in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu’da kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı