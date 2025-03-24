Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı