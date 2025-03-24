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  4. Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 24 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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