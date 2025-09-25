Meteoroloji uyardı: İki bölgeye sağanak yağış geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 25 Eylül 2025 Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık