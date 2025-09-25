Meteoroloji uyardı: İki bölgeye sağanak yağış geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı