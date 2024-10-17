Meteoroloji uyardı, o bölgelere kar geliyor! Sıcaklıklar 6 ila 12 derece azalacak
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava sıcaklığının bugünden itibaren hissedilir derecede azalacağını belirterek Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceğinin tahmin edildiğini ifade etti.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugünden itibaren hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmininde bulundu.
Uyarı Merkezi, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.
YÜKSEK KESİMLERDE MEVSİMİN İLK KARI
Soğuk havayla birlikte Iğdır, Ağrı, Kars'ta yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilirken, sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Doğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile beraber bazı şehirlerde sağanak yağış etkili oldu.