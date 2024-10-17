Meteoroloji uyardı, o bölgelere kar geliyor! Sıcaklıklar 6 ila 12 derece azalacak

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugünden itibaren hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmininde bulundu.