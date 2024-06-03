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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

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