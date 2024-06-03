Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu