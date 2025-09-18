Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.