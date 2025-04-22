Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor! Hangi illerde etkili olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı