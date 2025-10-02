Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı