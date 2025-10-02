Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu