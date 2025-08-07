Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı