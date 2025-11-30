Meteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri
MGM tarafından yapılan tahminlerde, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in içi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 30 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı