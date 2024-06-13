Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bayram tatilinin başlayacağı hafta sonunda hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirdi. Çelik, "Hafta sonu kuzeyden gelen yağışlarla sıcaklıklarda 4 ila 6 derece düşüş bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasını öngörüyoruz," dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nda beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, şu anda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, "Hafta sonuna kadar bu şekilde seyredecek. Cumartesi, pazar günleri ise Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalmasını bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak, diyebiliriz.
Yağışlara baktığımızda; cuma günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü için ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak yağış geçişleri var. Pazar gününden sonra ise genellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz" diye konuştu.
"BATI VE GÜNEY BÖLGELERİ AZ BULUTLU"
Çelik, gelecek hafta kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağış geçişleri göreceklerini söyleyerek, "Batı ve güney bölgelerimiz çoğunlukla az bulutlu, açık geçecek gibi görünüyor