Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak?

Yağışlara baktığımızda; cuma günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü için ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak yağış geçişleri var. Pazar gününden sonra ise genellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz" diye konuştu.