Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen tarih verdi, bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı? Bahar havası geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkisini gösterirken yeni haftada havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi. Peki, megakente kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Mart ayının ilk haftasının ilk gününde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 1 | 5

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 | 5

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. 3 | 5