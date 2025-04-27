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  4. Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye için yeni bir hava uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, ülkeyi etkisi altına alacak yeni hava sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor - Sayfa 2

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor - Sayfa 3

Türkiye, Pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcak hava bekleyen vatandaşların ise bir süre daha sabretmesi gerekecek.

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Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor - Sayfa 4

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteorolojik kaynaklardan gelen son bilgilere göre, soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak.

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