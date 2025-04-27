Meteoroloji uzmanı tarih verdi! 10 gün boyunca devam edecek soğuk hava dalgası geliyor
Türkiye için yeni bir hava uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, ülkeyi etkisi altına alacak yeni hava sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Türkiye, Pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcak hava bekleyen vatandaşların ise bir süre daha sabretmesi gerekecek.