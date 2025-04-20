Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat!
Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava durumu şöyle olacak...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı.
Çelik'in son değerlendirmelerine göre, yarın ve salı günü Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Ayrıca, salı akşam saatlerinde Ege Bölgesi'nde de kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi.
Çelik, çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Hafta sonuna kadar sürecek 4-5 günlük periyotta yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" açıklamasında bulundu.