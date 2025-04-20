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  4. Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat!

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat!

Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava durumu şöyle olacak...

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat! - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı.

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Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat! - Sayfa 2

Çelik'in son değerlendirmelerine göre, yarın ve salı günü Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Ayrıca, salı akşam saatlerinde Ege Bölgesi'nde de kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi.

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Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat! - Sayfa 3

Çelik, çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Hafta sonuna kadar sürecek 4-5 günlük periyotta yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" açıklamasında bulundu.

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Meteoroloji uzmanı uyardı! Yeni haftada yağış kapıda: 3 büyük şehirde bu günlere dikkat! - Sayfa 4

Cengiz Çelik, hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde aralıksız yağışların etkili olacağını belirterek, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu genelinde yağışların bir hafta süresince devam edeceğini söyledi.

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