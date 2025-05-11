Meteoroloji uzmanından uyarı geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Bu hafta Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Peki Ankara ve İstanbul ve İzmir'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi.