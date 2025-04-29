Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı! Tarih verildi: Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kütahya hariç Ege Bölgesi, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun Van ve Hakkari dışındaki kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.