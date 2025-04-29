Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı! Tarih verildi: Çok şiddetli geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. AKOM, kentte perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde rüzgar beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere ülkenin kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kütahya hariç Ege Bölgesi, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun Van ve Hakkari dışındaki kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.