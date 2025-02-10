Meteoroloji yağış alacak illeri açıkladı: İstanbul için yeniden kar yağışı alarmı verildi!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu