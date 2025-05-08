Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. İşte 8 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu