Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu