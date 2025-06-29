Meteoroloji'den 18 il için kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı