Meteoroloji'den 18 il için 'sarı' alarm! 3 bölgede sağanak kuvvetli olacak

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.