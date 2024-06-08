Meteoroloji'den 18 il için 'sarı' alarm! 3 bölgede sağanak kuvvetli olacak
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. 3 bölge için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 18 kent için "sarı" alarm verildi. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA AZALIYOR
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.