Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı