Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.