Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu alarm: Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre, çarşamba gününden itibaren Doğu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu. Yağışlı hava yurt genelinde hafta boyunca etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 1 | 5

MGM, İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ağrı, Artvin, Aydın, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu; Balıkesir, Çanakkale ve Muğla için turuncu kodlu kuvvetli yğaış uyarısı yapıldı. 2 | 5

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre, yurt geneli yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da bugün 17 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar hafta ortasından itibaren en yüksek 9 derece olarak ölçülecek. 3 | 5