Meteoroloji'den 3 gün için sıcak alarmı geldi! Sıcaktan bunalanlara müjde: Bayramda serinleyeceğiz
Bugün, yarın ve perşembe günleri Meteoroloji aşırı sıcak alarmı verdi. Ancak Kurban Bayramı'nda serinleten havalar geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma günü Trakya’dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul’a gelir, Cumartesi İstanbul’da etkili olur. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece düşecek" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda yağış beklendiğini açıkladı.
Şen, şunları söyledi:
“Cuma günü Trakya’dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul’a gelir, Cumartesi İstanbul’da etkili olur. Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.
Önümüzdeki 3 gün Salı, Çarşamba, perşembe Türkiye’nin batı, orta ve güney bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Sağlığınızı koruyun.