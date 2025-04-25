Meteoroloji'den 30 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İç ve doğu kesimlerde sıcaklık düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.