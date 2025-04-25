Meteoroloji'den 30 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İç ve doğu kesimlerde sıcaklık düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ile Bilecik'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.