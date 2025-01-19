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  4. Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 19 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Az bulutlu

4 | 8