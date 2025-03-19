Meteoroloji'den 48 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve fırtına geliyor...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.