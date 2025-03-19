Meteoroloji'den 48 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve fırtına geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. İşte 19 Mart 2025 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Kuzey Ege kıyıları hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı