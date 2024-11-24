Buzlanma ve don olayına dikkat! Meteorolojiden 49 kent için uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari’de kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun genellikle karla karışık yağmur ve kar, Yalova çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakasının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Karaman, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.