Meteoroloji'den 5 bölgeye önemli uyarı: Kar, buzlanma ve sise dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.