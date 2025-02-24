Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul kara veda ediyor, bahar havası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 24 Şubat 2025 hava durumu tahminleri
Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısındaki illerde mevsim normallerine yükselecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı bulutlu