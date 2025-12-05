Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor! İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin’in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. İşte 5 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Çok kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.