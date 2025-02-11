Meteorolojiden 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı: Bazı şehirler -15 dereceyi görecek!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı