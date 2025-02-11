Meteorolojiden 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı: Bazı şehirler -15 dereceyi görecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 0°C, 6°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE -2°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı