Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu