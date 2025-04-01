Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize hariç gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ’da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklenmektedir. İşte 1 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı