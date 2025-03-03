Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı