Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecek
MGM’nin tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Karadeniz, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 3 Mart 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile sabah ilk saatlerde Eskişehir'in güneyi ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney çevreleri yer yer yağmurlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu