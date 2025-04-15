Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak
Yurdun büyük kısmı soğuk havaya teslim oldu. Doğu'da kar, iç kesimlerde de don riski oluştu. Bunun yanı sıra Meteoroloji 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkisini gösteriyor. Doğuda kar yağışı, iç kesimlerde ise don riski öne çıkıyor.
Doğuda kar yağışı sürerken, iç kesimlerde zirai don riski devam ediyor. Bunun yanısıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
YURDUN DOĞU KESİMLERİ ÇOK BULUTLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.