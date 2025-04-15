Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak

YURDUN DOĞU KESİMLERİ ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.