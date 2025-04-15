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  4. Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak

Yurdun büyük kısmı soğuk havaya teslim oldu. Doğu'da kar, iç kesimlerde de don riski oluştu. Bunun yanı sıra Meteoroloji 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak - Sayfa 1

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkisini gösteriyor. Doğuda kar yağışı, iç kesimlerde ise don riski öne çıkıyor. 

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Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak - Sayfa 2

Doğuda kar yağışı sürerken, iç kesimlerde zirai don riski devam ediyor. Bunun yanısıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

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Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak - Sayfa 3

YURDUN DOĞU KESİMLERİ ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 9 il için 'sarı kodlu' kar uyarısı: Çok kuvvetli yağacak - Sayfa 4

Bunun yanısıra İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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