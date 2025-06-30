  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Haziran 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

1 | 10
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

2 | 10
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

3 | 10
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

4 | 10