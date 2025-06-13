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  4. Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Toroslar ile Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı - Sayfa 2

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı - Sayfa 3

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı - Sayfa 4

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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