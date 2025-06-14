Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji verilerine göre, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.
Tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.