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  4. Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji verilerine göre, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Sayfa 2

Tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Sayfa 3

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Sayfa 4

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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