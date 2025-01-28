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  4. Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 28 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

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