Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu