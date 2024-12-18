Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli