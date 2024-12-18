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Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri…

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

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Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

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Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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