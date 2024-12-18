Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu