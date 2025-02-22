Meteoroloji'den çok sayıda il için kar alarmı! İstanbul'da tipi etkili olacak: Tüm ilçelere sarı kod
Meteoroloji verilerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Akdeniz hariç 6 bölgemizde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 13 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı verilirken tipi şeklindeki karın öğleden sonra etkili olması beklenirken bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı belirtiliyor.
Yapılan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
13 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI
Yurt genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tam 13 kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların aniden bastıran kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sarı kod ile uyarılan iller: Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul ve Karabük.
Turuncu kod ile uyarılan iller: Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.
İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİ İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.