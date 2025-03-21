Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, 21 Mart 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Nevşehir, Bolu, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Düzce, Sinop, Antep, Siirt ve Şanlıurfa'da ise sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Dersim, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.